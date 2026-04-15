Буданов призвал «отбросить иллюзии» по поводу возвращения украинцев

Украине нужно «отбросить все иллюзии» по поводу возвращения граждан на родину. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Отвечая на вопрос о перспективе возвращения наших граждан из-за границы: должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической подоплеки», — отметил он.

По словам Буданова, пока одни украинцы «воюют и работают», другие «прячутся и сбежали за границу». Он отметил, что в это время женщины также стали важным ресурсом для тыла и украинской экономики.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин поспособствует возвращению на Украину уехавших в Европу украинских мужчин призывного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Берлин будут совместно работать над возвращением уклонистов на родину.

Также недавно генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса заявила, что в Германии и в Польше сосредоточено больше всего уехавших граждан Украины. А в январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта Украину покинуло более 5,8 млн человек.

Ранее на Украине рассказали о возможных разногласиях Буданова и Зеленского по Донбассу.

 
