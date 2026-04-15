В Британии назвали ошибкой нападение США на Иран

Министр финансов Британии в ходе визита в США назвала нападение на Иран ошибкой
Li Ying/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в ходе визита в Вашингтон раскритиковала США за нападение на Иран. Об этом сообщает агентство PA.

Ривз провела переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Министр финансов примет участие в весеннем заседании Международного валютного фонда (МВФ).

«Были открыты дипломатические каналы, велись беседы, официальные обсуждения. Я думаю, их прекращение и вступление в конфликт было ошибкой», — сказала она.

Ривз добавила, что вряд ли сейчас страны Запада могут чувствовать себя более безопасно, чем несколькими неделями ранее.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из США сообщил, что США не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил, что ни одно из предложений о продлении перемирия не подтвердилось.

