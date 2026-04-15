Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Нарышкин выразил надежду на позитивный исход нового раунда переговоров по Ирану

Евгений Биятов/РИА Новости

Второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана в столице Пакистана Исламабаде ожидается в четверг. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии, передает ТАСС.

«Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и дойти до самых страшных событий», — подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР отметил, что мир должен этого избежать.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Однако между Вашингтоном и Тегераном ведутся непрерывные контакты, чтобы достичь соглашения.

11 апреля состоялись переговоры между США и Исламской Республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи, по словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!