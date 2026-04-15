Нарышкин выразил надежду на позитивный исход нового раунда переговоров по Ирану

Второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана в столице Пакистана Исламабаде ожидается в четверг. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии, передает ТАСС.

«Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и дойти до самых страшных событий», — подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР отметил, что мир должен этого избежать.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Однако между Вашингтоном и Тегераном ведутся непрерывные контакты, чтобы достичь соглашения.

11 апреля состоялись переговоры между США и Исламской Республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи, по словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.