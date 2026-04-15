Крупнейший производитель шампанского в России будет продавать игристый чай

«Абрау-Дюрсо» захотела продавать игристый чай по 1,5 тысячи рублей за 0,75 литра
Группа компаний «Абрау-Дюрсо», производящая шампанское в России, объявила о выпуске на рынок безалкогольной новинки — игристого чая. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Василий Дмитриев в беседе с агентством «Интерфакс».

«Игристый чай — новое направление в мире напитков с собственным стилем и структурой вкуса. Его гастрономический потенциал открывает широкие возможности для фудпейринга. Для старта нами выбран премиальный канал HoReCa - именно в нем рождаются самые актуальные тренды индустрии», — сказал он.

До конца этого «Абрау-Дюрсо» планирует продать 50 тысяч бутылок напитка. К 2030-му общий объем рынка игристого чая может составить более миллиарда рублей, прогнозирует Дмитриев.

По данным агентства, продавать игристый чай начнут уже в апреле. Стоимость бутылки объемом 0,75 литра составит 1,5 тыс. рублей.

В марте в России наблюдалось заметное снижение потребления алкоголя, охватившее почти 70 регионов страны. Так, наиболее значительное сокращение было отмечено в Пермском крае, а также в Кировской и Пензенской областях.

Ранее во Франции производители шампанского пожаловались на сильный ущерб от заморозков.

 
