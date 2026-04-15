Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Медведев анонсировал возможные удары ВС РФ по объектам в Европе

Медведев: места производства украинских БПЛА в ЕС являются потенциальным целями
«Единая Россия»

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — написал он.

Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

Украинская армия ежедневно использует беспилотники для атак на российские регионы.

15 апреля в башкирском Стерлитамаке при атаке украинских дронов не выжил водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщали, что утром в Стерлитамаке были слышны звуки, похожие на взрывы.

Ранее в Ростовской области отразили налет украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!