Медведев анонсировал возможные удары ВС РФ по объектам в Европе

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — написал он.

Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

Украинская армия ежедневно использует беспилотники для атак на российские регионы.

15 апреля в башкирском Стерлитамаке при атаке украинских дронов не выжил водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщали, что утром в Стерлитамаке были слышны звуки, похожие на взрывы.

Ранее в Ростовской области отразили налет украинских беспилотников.