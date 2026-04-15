Большая часть Запорожской области остается без света после атак ВСУ

Большая часть Запорожской области остается без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ежедневно мониторим остатки топлива в регионе, на всех автозаправочных станциях топливо есть, его запас — до двух недель. Поставки идут по графику», — уточнил он.

По словам Балицкого, критическая инфраструктура Запорожской области на сегодняшний день в связи с ситуацией работает за счет резервных источников питания.

При этом минэнерго занимается минимизацией последствий отключения основного штатного электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что принимаются все меры, необходимые для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры.

Утром 15 апреля мэр Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), Максим Пухов сообщил об отключении света в населенном пункте. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава города подчеркнул: критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов, добавил Пухов.

Ранее почти вся Херсонская область осталась без света.

 
