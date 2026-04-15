Судью застрелили на поле во время футбольного матча в Эквадоре

В Эквадоре во время футбольного матча неизвестные застрелили арбитра

В Эквадоре во время футбольного матча любительских команд застрелили судью Хавьера Ортегу. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Мужчина скончался на месте, ему было 48 лет.

«Нападение произошло в воскресенье на глазах у десятков людей, наблюдавших за матчем в городе Пасахе в прибрежной провинции Эль-Оро Эквадора», — говорится в статье.

Очевидцы рассказали, что во время матча к судье подошли несколько неизвестных вооруженных людей, после чего открыли огонь. Затем убийцы скрылись с места происшествия, пишет издание.

Организаторы турнира приостановили проведение будущих матчей до выяснения обстоятельств инцидента. Семья Ортеги, как сообщается, также находились на месте происшествия. Близкие погибшего требуют скорейшего расследования.

Как уточняет Daily Mail, правоохранители рассматривают случившееся как целенаправленное убийство.

