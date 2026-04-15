Субсидии на оплату ЖКХ в 2026 году: что изменилось и в каких случаях могут лишить льгот

Получатели субсидии на оплату ЖКУ рискуют потерять ее из-за процентов по вкладам. Как сохранить льготы — советы юриста

С 1 марта 2026 года банки начали автоматически передавать более детальные сведения о начисленных процентах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Это упрощает проверку доходов граждан, в том числе при назначении субсидий. Однако пенсионеры переживают, что могут остаться без льгот из-за наличия сбережений. «Газета.Ru» выяснила, что изменилось при назначении субсидий на оплату ЖКХ с 1 марта 2026 года, кому они положены и кто рискует остаться без этого вида денежной помощи от государства.

Что такое субсидии на оплату ЖКХ: краткая информация

Субсидия на оплату ЖКУ — это безвозмездная денежная компенсация от государства, которая покрывает часть расходов на коммунальные услуги. Она положена гражданам, у которых «коммуналка» забирает слишком большую долю совокупного дохода семьи. Обычно речь идет о пенсионерах, инвалидах, семьях с низким доходам, многодетных семьях.

Предоставление субсидий регулируется ст. 159 ЖК РФ. Их расчет производится с учетом региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Право на субсидию имеют как собственники жилых помещений, так и наниматели и пользователи, а также члены жилищных кооперативов. Важное условие – отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг.

При расчете совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются такие виды денежных доходов, как вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, пенсии, пособия, алименты, денежные довольствия, проценты по вкладам, доходы от сдачи в аренду имущества и другие виды доходов за последние 6 месяцев.

Субсидии на оплату ЖКХ: что изменилось с 1 марта 2026 года

С 1 марта банки обязаны передавать в ФНС более детализированные сведения о начисленных россиянам процентах по банковским вкладам.

Если с учетом полученных процентов совокупный доход превысит установленный в регионе лимит, размер субсидии могут уменьшить или отказать в ее предоставлении, и тогда граждане действительно лишатся дополнительной материальной поддержки от государства, рассказала «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

* Теперь пенсионеры не смогут скрыть доход по вкладу (или забыть его указать): ФНС автоматически передаст эти данные в органы соцзащиты.

* Расхождение в доходах станет заметно сразу, а не через какое-то время.

Проценты по банковским вкладам и раньше учитывались при оформлении субсидии, однако сейчас процесс передачи данных от банков в органы соцзащиты стал автоматизированным.

«Большинства получателей субсидий, у которых доход стабильно ниже регионального норматива, эти изменения не коснутся, и переживать им не о чем», — считает Вероника Полякова.

Кстати, органы соцзащиты и до нововведения регулярно проверяли, действительны ли данные получателей социальных льгот. Поэтому ждать каких-то дополнительных проверок в связи с этим не стоит.

В каких случаях могут лишить субсидии на оплату ЖКХ

Из списка нуждающихся исключают тех граждан, у которых совокупный доход после получения процентов по банковским вкладам (равно как и другого вида пассивного дохода – например, от сдачи жилья в аренду) превысит региональные нормативы.

Пример Пенсионерка Ирина живет в Московской области, где субсидия на оплату ЖКХ положена, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. Ирина живет одна. Ее пенсия составляет 22 тысячи рублей, а за квартиру она платит ежемесячно 7 тысяч рублей. Ей назначена субсидия. Но женщина получила наследство в размере 1,5 млн рублей и кладет эти деньги в банк под ставку 16% годовых. В месяц банк начисляет ей около 20 тысяч рублей. Значит, доход женщины с учетом пенсии и банковского вклада теперь равен 44 тысячи рублей. Расходы на оплату квартиры составляют примерно 16%. Субсидия Ирине больше не положена.

В числе других причин прекращения субсидии (постановление правительства РФ №761):

* наличие непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, подтвержденной судебным актом, которая образовалась за период не более чем 3 последних года;

* непредоставление обязательных документов или предоставление недостоверных сведений;

* непредоставление сведений об изменениях (например, состава семьи или доходов), которые влияют на право получения субсидии;

* человек фактически не проживает в жилом помещении, по которому начисляются платежи и дается субсидия;

* изменение места жительства.

Как защитить себя от потери субсидии

Во избежание проблем с получением субсидии на оплату ЖКХ Вероника Полякова советует пенсионерам придерживаться нескольких правил:

* регулярно проверять актуальность своих данных в СФР и органах соцзащиты;

* своевременно сообщать об изменениях состава семьи, доходов или места жительства;

* следить за отсутствием задолженности по ЖКУ;

* уточнять в органах соцзащиты или на портале «Госуслуги» актуальные условия получения льгот и субсидий в своем регионе.

В открытых источниках нет прямых упоминаний о зафиксированных случаях лишения субсидий из-за нововведения с передачей данных о процентах по вкладам. Однако есть информация, что в некоторых регионах обладателям крупных вкладов уже отказывали в предоставлении субсидий и льгот. Судить пока сложно, так как прошел только месяц с момента вступления в силу поправок, для более точной картины надо позволить практике «обкататься» на местах. Вероника Полякова управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп»

Кому не о чем волноваться

* Гражданам, у которых нет банковских вкладов.

* Обладателям банковских вкладов, ежемесячный доход с которых при суммировании с пенсией не превышает региональный норматив.

Виды субсидий и льгот для пенсионеров

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)

Данная субсидия предоставляется, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе процент совокупного дохода семьи (федеральный предел — 22%, но субъекты РФ могут устанавливать более низкий порог, например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%).

Социальная доплата до прожиточного минимума

Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему положена доплата до этого уровня. С 2026 года она назначается автоматически на основании данных из Социального фонда России (СФР), то есть подавать заявление не нужно.

Читайте также Стали известны размеры ежегодной семейной выплаты 07:31

Льготы по капремонту

В ряде регионов пенсионеры старше 70 лет могут получать компенсацию 50% расходов на капремонт, а после 80 лет — 100%. Условия могут различаться: обычно требуется, чтобы пенсионер был собственником жилья, не работал и жил один или с другими неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы.

Льготы на лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд

Входят в набор социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). ЕДВ положена отдельным категориям пенсионеров: ветеранам, инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, пострадавшим от радиации и другим. НСУ можно получать в натуральной форме или в виде денежного эквивалента.

Региональные льготы

Могут включать бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсации за вывоз мусора, льготы по транспортному налогу и другие меры поддержки. Они устанавливаются субъектами РФ и различаются в зависимости от региона.