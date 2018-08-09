Погибшими в горах Кабардино-Балкарии оказались сотрудники Росгвардии

Погибшими в Черекском районе Кабардино-Балкарии оказались четверо росгвардейцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

«В горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

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Руководство Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих и примет все необходимые меры по поддержке их семей.

Ранее сообщалось, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Пушкина погибли четыре человека.