На Украине испугались возможности закрытия железнодорожного сообщения с Россией

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Депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика может рухнуть, если будут закрыты границы с Россией, сообщает РИА «Новости».

Выступая в эфире украинского телевидения, он отметил, что закрытие железнодорожного сообщения ударит прежде всего по украинцам, которые работают в России.

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Мосийчук задался вопросом, если границы закроют, как людям добираться до дома: «почтой, бандеролью?».

Он также отметил, что экономика Украины, «которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам» окончательно рухнет.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.