В Москве девушка отравилась после ссоры и отказа принять ее в монастырь

Представители Главного управления МВД по Москве сообщили о госпитализации в районе Хамовники 20-летней девушки, отравившейся неизвестными таблетками после отказа принять ее в монастырь, передает агентство городских новостей «Москва».

«Пациентка рассказала, что накануне вечером поссорилась с молодым человеком и оставила дома записку о том, что уехала в монастырь принимать монашество. После того, как девушку не приняли, она выпила таблетки и уснула на лавочке», — рассказали в ГУ МВД.

Девушку доставили в НИИ им Н.Склифосовского, у нее было выявлено острое отравление. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке по факту произошедшего, назначена экспертиза для установления препарата, которым отравилась девушка, устанавливаются мотивы ее действий.