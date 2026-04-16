Впервые за год Россия отправила газ в Индию

Груз сжиженного природного газа с российского завода «Портовая» на Балтийском море, находящегося под санкциями США, направляется в Индию, передает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

В материале отмечается, что, если груз достигнет места назначения, это будет первая подобная поставка в Индию после того, как премьер-министр Нарендра Моди пообещал США отказаться от закупок российских энергоносителей.

Индия никогда публично не говорила об отказе от этих закупок. Ее власти заявляли, что при закупках энергоресурсов руководствуются ценой, безопасностью поставок и интересами потребителей. Из-за войны на Ближнем Востоке страна столкнулась с ростом цен и перебоями с доставкой энергоносителей, добавляет агентство.

Производственная мощность завода «Портовая» составляет 1,5 млн т сжиженного природного газа в год. Он начал работу в сентябре 2022 года, а в январе 2025-го попал под санкции из-за конфликта на Украине.

В марте источник в индийском правительстве рассказал о готовности страны закупить газ у РФ. После послаблений со стороны США компании республики начали закупать и нефть из России. Интерес к наращиванию закупок отечественных энергетических ресурсов подтвердили и в МИД РФ.

