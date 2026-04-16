Правительство ЮАР передало Зимбабве статуэтку священной птицы

Президент Зимбабве принял возвращенную ЮАР статуэтку священной птицы Чапунгу
Правительство ЮАР передало Зимбабве похищенный в XIX веке британскими колонизаторами ценный историко-культурный артефакт — статуэтку птицы Чапунгу, которая считается национальным символом страны. Об этом говорится в заявлении администрации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в соцсети X.

Статуэтку принял лично глава государства, подчеркивается в сообщении.

В публикации отмечается, что возвращение статуэтки выходит за рамки простого восстановления артефакта, оно знаменует возвращение национального символа, олицетворяющего суверенитет страны.

«Наша история восстанавливается в полной мере, знаменуя триумф для нашего культурного наследия, нашей коллективной идентичности и будущих поколений», — говорится в публикации.

До этого директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что музеи Крыма готовят иск в один из судов России о незаконном удержании на Украине скифского золота из музейных коллекций.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Летом 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Ранее музей США спустя десятилетия вернул украденные скульптуры из храма Индии.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

