Авиакомпания Red Wings запланировала первый рейс в Израиль после приостановки полетов

Первый после приостановки полетов рейс авиакомпании Red Wings рейс в Израиль запланирован на пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта Жуковский.

Вылет в Тель-Авив запланирован на 16:15 мск.

Накануне в Росавиации сообщили, что полеты российских авиакомпаний в Израиль разрешены в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 (мск).

Воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний из РФ, по решению агентства, с 16 апреля по 15 мая будет закрыто. Кроме того, для российских авиакомпаний продлили приостановку продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ.

Израиль 8 марта впервые открыл небо на вылет из страны после начала эскалации с Ираном.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могли находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании на тот момент отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, так было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом.

Ранее в правительстве РФ высказались о восстановлении авиасообщения с Ближним Востоком.

 
