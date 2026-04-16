Эксперт оценил ситуацию с минами в Донбассе

Эксперт Пилипчук: плотность минирования в Донбассе самая высокая в мире
Плотность минирования в Донбассе является самой высокой в мире. Об этом ТАСС сообщил глава компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук.

Он отметил, что сфера минирования развивается весьма быстрыми темпами. Поэтому поэтому в Донбассе используются новые боеприпасы и ранее не применвшиеся схемы их использования.

Эксперт пояснил, что самые новые и необычные виды взрывоопасных предметов саперы стали обнаруживать после 2022 года. Это боеприпасы иностранного производства. Саперы «Эмерком-демайнинг» в целом знакомы с большинством типов боеприпасов и понимают, как с ними работать.

11 апреля в Минобороны России заявили, что саперы группировок «Запад» и «Днепр» Вооруженных сил РФ при разминировании территорий Луганской народной республики и Херсонской области, находят мины, оставленные украинскими военными, в самых неожиданных местах.

29 марта сообщалось, что украинские войска провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс и прилегающей территории.

Ранее российские военные рассказали о ловушках ВСУ после зачистки взятых сел.

 
