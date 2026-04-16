На северо-востоке Украины слышны взрывы

В украинском городе Ахтырке произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».
Как отмечается, в течение среды, 15 апреля, в городе несколько раз раздавались взрывы.
По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области, где расположен город, объявлена воздушная тревога.
Накануне порт в Одесской области подвергся ударам. Из-за них возникли пожары на территории портовой инфраструктуры.
Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.
Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.
Ранее в Киеве взорвали боевую часть ракеты «Искандера».