На северо-востоке Украины слышны взрывы

В Ахтырке произошли взрывы на фоне воздушной тревоги в Сумской области

В украинском городе Ахтырке произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Как отмечается, в течение среды, 15 апреля, в городе несколько раз раздавались взрывы.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области, где расположен город, объявлена воздушная тревога.

Накануне порт в Одесской области подвергся ударам. Из-за них возникли пожары на территории портовой инфраструктуры.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее в Киеве взорвали боевую часть ракеты «Искандера».