Названы опасные растения, которые нельзя сажать на даче, если у вас есть животные

Ветврач Колесникова: владельцам питомцев нельзя сажать на даче лилии и тюльпаны
Shutterstock/Andrei Metelev

Популярные на даче тюльпаны, нарциссы, гиацинты и лилии могут вызывать серьезные проблемы у собак и кошек — от рвоты до поражения сердца и печени. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

Луковицы тюльпанов и гиацинтов особенно токсичны, могут вызвать рвоту, диарею, сильное раздражение рта у питомца. Луковицы нарциссов содержат алкалоиды, которые могут привести к судорогам, рвоте и боли в животе. Лилии крайне опасны для кошек — их пыльца или даже вода из вазы могут вызвать острую почечную недостаточность.

Небезопасны и комнатные и садовые растения, которые часто высаживают на даче: диффенбахия и монстера. Они вызывают раздражение слизистых, отек рта и проблемы с глотанием.

«Если питомец все же добрался до этих растений: первое — вытащите остатки растения из пасти, если успели. После этого попытайтесь вызвать рвоту, если после попадания в пасть прошло мало времени. После этого как можно быстрее отвезите животное в ветеринарную клинику», — отметила Колесникова.

Безопасные растения на даче — розы, бархатцы, подсолнухи, львиный зев, петунии и фиалки. Изучите все безопасные и опасные виды растений, прежде чем высаживать их на участке.

«Если вы не готовы отказаться от опасных, но любимых цветов, огородите их сеткой или высаживайте в местах, недоступных для животных. Интерес к красивым цветам иногда может стоит питомцам жизни», — заключила ветврач.

Ранее ветврач предупредила о неожиданной причине депрессии у питомцев.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!