Пилотов отчитали за мяуканье и лай в радиоэфире

В США диспетчер сделал выговор двум пилотам за мяуканье и лай в радиоэфире

Во время общения в радиоэфире с диспетчером два американских пилота мяукали и гавкали, пишет The Independent.

Издание уточняет, что инцидент произошел 12 апреля в районе аэропорта им. Рональда Рейгана в Вашингтоне. Когда пилоты начали издавать звероподобные звуки, авиадиспетчер призвал их вести себя профессионально. Когда они продолжили вести себя по-прежнему, он заметил, что именно из-за такого поведения они все еще летают на региональных самолетах (полеты на них часто бывают промежуточным шагом перед работой в крупной авиакомпании).

