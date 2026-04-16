На НПЗ в Австралии произошел пожар

ABC: пожар произошел на одном из двух действующих НПЗ Австралии
Сильный пожар произошел на одном из двух действующих австралийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) близ города Джилонг в штате Виктория. Об этом сообщает ABC.

В публикации отмечается, что возгорание началось в среду в 23:05 (16:05 мск), огонь возник в цехе по производству моторного бензина.

По словам помощника начальника пожарной охраны Майкла Макгиннесса, в результате инцидента произошли несколько небольших взрывов, вероятно случилась неисправность какого-то участка трубопровода или клапана.

Сотрудников завода эвакуировали, информации о пострадавших не поступало. Из-за сильного задымления жителям близлежащих районов рекомендовано оставаться в помещениях и держать окна закрытыми.

К настоящему моменту пожарным не удалось локализовать возгорание на НПЗ.

В марте сообщалось, что в американском штате Техас произошел второй за две недели взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). На этот раз инцидент затронул предприятие Valero в Порт-Артуре, расположенное на побережье Мексиканского залива.

Ранее появились подробности мощного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.

 
