Упавший мусорный бак придавил рабочего и задел его напарника в Калининграде

В Калининграде полный мусорный контейнер во время разгрузки упал на рабочего. Об этом стало известно «Клопс».

По словам свидетельницы, инцидент произошел утром 15 апреля во дворе дома на Заводской улице. Стоя на балконе своей квартиры, женщина видела работу мусоровоза.

Водитель и рабочий зацепили один из мусорных баков крюками и стали его поднимать, чтобы высыпать содержимое в машину, но в какой-то момент трос оборвался и контейнер полетел вниз. Один успел отскочить, но получил удар по голове, а его напарнику придавило нижнюю часть тела.

Окровавленный рабочий смог приподнять контейнер, чтобы его приятель выбрался из ловушки.

«Тот прямо на спине сумел выползти из-под него. Весь побелел и остался лежать. Я выбежала на улицу. Он говорил, что не может пошевелиться, просил повернуть его на бок, но я сказала, чтобы его не трогали и что шевелиться нельзя до приезда скорой. У второго была голова в крови», — рассказала женщина.

Официальных комменатриев о сегодняшнем инциденте пока не поступало.

Ранее двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта в Саратове.