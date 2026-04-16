В Пентагоне прокомментировали публикации о подготовке военной операции США против Кубы

Пентагон отказался спекулировать на тему подготовки операции США на Кубе

В Пентагоне назвали спекуляцией публикации СМИ о подготовке военной операции США против Кубы. Об этом официальный представитель ведомства рассказал ТАСС.

«Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев», — заявили в Пентагоне.

Там добавили, что ведомство планирует ряд мер на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым выполнять приказы президента в соответствии с указаниями.

Накануне газета USA Today, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе.

13 апреля глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

10 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.