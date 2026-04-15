«Спорт должен быть вне политики»: президент ФИФА об Иране на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конференции заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года.

«Сборная Ирана приедет. Мы надеемся, что к тому времени ситуация будет мирной. У них хорошая команда. Они просто обязаны приехать. Спорт должен быть вне политики», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Иран пожаловался в ФИФА на ущерб футболу из-за конфликта с США и Израилем.