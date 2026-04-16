Посол Китая рассказал о сотрудничестве с Россией по Ближнему Востоку

Посол Чжан: КНР продолжит сотрудничать с РФ для содействия миру на Ближнем Востоке
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

КНР продолжит тесно сотрудничать с Россией для содействия скорейшему установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом в статье для газеты «Известия» написал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Пекин продолжит сотрудничать с Москвой и другими единомышленниками, будет продвигать реализацию пяти совместных предложений с Пакистаном и объединять усилия для содействия скорейшему прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке.

Чжань добавил, что ситуацию на Ближнем Востоке возможно решить только через переговоры.

«Совпадение позиций Пекина и Москвы по Ближнему Востоку обусловлено как общим бережным отношением к миру, так и приверженностью международному праву и справедливости», — добавил дипломат.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в Китай.

Возможный визит Путина в Китай может состояться практически сразу после запланированной поездки туда же президента США Дональда Трампа. Изначально Трамп выразил желание отправиться в Китай в конце марта, однако из-за затянувшейся войны в Иране Белый дом объявил о переносе визита на 14–15 мая. В Китае эту информацию не подтвердили.

Ранее МИД России анонсировал визит Лаврова в Китай.

 
