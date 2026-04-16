Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

В Грузии высказались об интеграции страны в ЕС и НАТО

netgazeti.ge

Серьезный разговор о нейтральном статусе Грузии исключен, так как давно определены ее внешнеполитические приоритеты — интеграция в ЕС и НАТО. Об этом в интервью телеканалу Rustavi 2 заявил глава МИД республики Мака Бочоришвили.

Он добавил, что никто не может помешать обществу обсуждать данный вопрос, но курс Грузии уже определен.

«Всем очень хорошо известны внешнеполитические приоритеты Грузии. В таком случае просто исключен серьезный разговор на эту тему», — добавил министр.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия готова к дебатам о целесообразности евроинтеграции.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее в Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!