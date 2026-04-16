Серьезный разговор о нейтральном статусе Грузии исключен, так как давно определены ее внешнеполитические приоритеты — интеграция в ЕС и НАТО. Об этом в интервью телеканалу Rustavi 2 заявил глава МИД республики Мака Бочоришвили.

Он добавил, что никто не может помешать обществу обсуждать данный вопрос, но курс Грузии уже определен.

«Всем очень хорошо известны внешнеполитические приоритеты Грузии. В таком случае просто исключен серьезный разговор на эту тему», — добавил министр.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия готова к дебатам о целесообразности евроинтеграции.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее в Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии.