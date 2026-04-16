В Роспотребнадзоре рассказали об активности COVID-19 в мире

Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во многих регионах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что по данным анализа динамики эпидемического процесса, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.

По итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 4,3% в сравнении с предыдущей неделей.

В России на прошлой неделе зафиксировали 2,6 тыс. случаев коронавируса, преобладающим циркулирующим геновариантом является XFG «Stratus», добавили в Роспотребнадзоре.

В конце марта академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новый вариант COVID-19 BA.3.2, известный как «Цикада», может передаваться от носителей без видимых симптомов. По его словам, особенность последних вариантов «омикрона» заключается в том, что вирус могут распространять люди без симптомов, причем такие носители, по его оценке, обладают более высоким потенциалом передачи, чем те, у кого заболевание проявляется.

