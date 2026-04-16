Москвич выстрелил из ружья в сына, пытавшегося отучить его от пьянства

В Москве 77-летний пенсионер выстрелил в сына из-за упрека в пьянстве

Пенсионер открыл стрельбу в квартире в центре Москвы и ранил родного сына. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Бытовой конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в доме по Товарищескому переулку. По версии следствия, вечером 14 апреля 77‑летний отец, регулярно употреблявший алкоголь, поссорился с 46‑летним сыном, который упрекал его в пьянстве.

В ходе ссоры мужчина выстрелил в сына из двуствольного ружья «ИЖ‑12», тот получил тяжелое ранение и не выжил.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы и собирают доказательства; в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

