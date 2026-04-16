Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Москвич выстрелил из ружья в сына, пытавшегося отучить его от пьянства

Виталий Белоусов/РИА Новости

Пенсионер открыл стрельбу в квартире в центре Москвы и ранил родного сына. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Бытовой конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в доме по Товарищескому переулку. По версии следствия, вечером 14 апреля 77‑летний отец, регулярно употреблявший алкоголь, поссорился с 46‑летним сыном, который упрекал его в пьянстве.

В ходе ссоры мужчина выстрелил в сына из двуствольного ружья «ИЖ‑12», тот получил тяжелое ранение и не выжил.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы и собирают доказательства; в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

До этого в Кузбассе мужчина избил сожительницу, которая не давала ему пить. Когда женщина попыталась остановить застолье, он отреагировал агрессивно и несколько раз ударил ее по голове. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Прибывший наряд Росгвардии задержал нападавшего на месте.

Ранее мать отдала трехлетнюю дочь наркоторговцам за дозу запрещенных веществ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!