Популярного турецкого актера уличили в употреблении марихуаны и кокаина

В организме популярного турецкого актера Бурака Дениза обнаружены следы употребления наркотиков. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Тест Дениза на наркотики оказался полложительным. Выяснилось, что он принимал марихуану и кокаин.

По данным телеканала, актера отпустили на свободу под обязательство регулярно отмечаться в полицейском участке. Такую же меру пресечения приняли в отношении актрисы Серре Пиринч и еще трех задержанных.

9 апреля сообщалось, что полиция задержала Дениза в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. Городская прокуратура выдала ордер на арест 14 подозреваемых, из которых 11 уже поместили под стражу. Среди задержанных во время антинаркотического рейда также оказался известный рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.

7 апреля в Стамбуле были задержаны девять звезд турецкого шоу-бизнеса. Арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции.

Ранее звезда сериала «Постучись в мою дверь» Эрчел дала показания по делу о наркотиках.