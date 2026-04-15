В сенате США проголосовали по резолюции о прекращении войны с Ираном

Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

Против резолюции проголосовало 52 законодателя, за — 47 сенаторов. Аналогичную резолюцию ранее блокировали также в палате представителей конгресса.

До этого лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что
война США с Ираном ухудшила положение США, и если американский президент Дональд Трамп возобновит конфликт, страна пострадает еще сильнее.

14 апреля Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов «сворачивать» операцию. Он подчеркнул, что теперь решение — за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив. О перспективах переговоров, роли водной артерии и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, на какую страну сильнее всего повлияет блокада США в Иране.

 
