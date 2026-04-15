В сенате США проголосовали по резолюции о прекращении войны с Ираном

Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

Против резолюции проголосовало 52 законодателя, за — 47 сенаторов. Аналогичную резолюцию ранее блокировали также в палате представителей конгресса.

До этого лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что

война США с Ираном ухудшила положение США, и если американский президент Дональд Трамп возобновит конфликт, страна пострадает еще сильнее.

14 апреля Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов «сворачивать» операцию. Он подчеркнул, что теперь решение — за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

