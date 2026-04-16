В МИД заявили о необходимости созвать формат «пять плюс два» по Приднестровью

Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров по Приднестровью в формате «пять плюс два». Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что Москва настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), который является единственным признанным и эффективным механизмом урегулирования приднестровского конфликта. Но ввиду позиции властей Молдавии, а затем и Украины формат простаивает с 2019 года. Проводившиеся встречи представителей Кишинева и Киева в так называемом формате «один плюс один» показали, что их недостаточно для поиска путей урегулирования.

Галузин отметил, что формат переговоров «пять плюс два» обладает всеми полномочиями и международным признанием. Приднестровская сторона никогда не отказывался от диалога с Молдавией для обсуждения практических вопросов, которые актуальны и для Тирасполя, и для Кишинева.

По словам замглавы МИД, Москва рассчитывает, что намеченная 16 апреля новая встреча представителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу по урегулированию конфликта.

30 января вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что Кишинев готов провести переговоры в формате «один плюс один» с Приднестровьем, их время и место обсуждаются.

