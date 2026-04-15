Финляндия решила установить на границе с Россией больше 100 гаубиц

Финское минобороны разместило заказ на поставку 112 самоходных артиллерийских установок K9 Thunder калибра 155 мм, которые, как ожидаются, будут находиться у 1340-километровой границы с Россией. Об этом пишет Army Recognition.

В статье отмечается, что приобретение произведенных в Южной Корее гаубиц увеличит их количество в армии Финляндии с 96 до 208. В оборонном ведомстве сообщили, что заказ — часть долгосрочной программы по модернизации сухопутных войск и позволит заменить устаревшее вооружение.

До этого ВС Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с РФ. Вторая пехотная бригада Сил обороны начала рыть рвы протяженностью около 20 км вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа. Они будут расположены преимущественно на частных землях.

Ранее финская аутлет-деревня на границе с Россией стала притягивать сталкеров.