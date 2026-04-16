Жители Подмосковья обнаружили первые весенние грибы

В Подмосковье начался сезон весенних грибов
В Подмосковье появились первые весенние грибы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

Там уточнили, что «первые трофеи» в лесах заметили местные жители.

«Саркосцифа австрийская появилась в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве», — рассказали в комитете.

Там напомнили, что не все весенние грибы можно есть. Например, строчки — условно съедобные. Их нужно специально обрабатывать перед употреблением в пищу.

Прошлой осенью в лесах Ленобласти заметили съедобных «лосей». Так называют в народе ежовиков чешуйчатых, потому что их любят есть лоси. Сверху шляпка гриба, словно черепицей, покрыта чешуйками. А нижняя часть шляпки — не пластинчатая, и не трубчатая, а в виде иголочек — за что гриб и получил свое «официальное» название. У него нет ядовитых двойников. Гриб можно варить, жарить, мариновать и сушить.

Ранее гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде.

 
