Названы самые востребованные вакансии в логистике

Наиболее востребованными в логистике оказались водители, на которых пришлось 34% предложений. Далее следуют упаковщики (21%), курьеры (18%), кладовщики (8%) и грузчики (6%). В 2024 году топ актуальных вакансий выглядел аналогично, что говорит о постоянной востребованности этих специалистов.

Это показало исследование группы компаний «Деловые Линии» и рекрутингового портала hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Если говорить о водителях категории «Е», то они наиболее востребованы в Москве и МО, Свердловской области, Краснодарском и Красноярском краях и республике Башкортостан. В «Деловых Линиях» объясняют высокий спрос в этих регионах их транзитным значением, развитой инфраструктурой и высокой концентрацией распределительных центров.

Что касается уровня оплаты труда, по данным аналитиков рекрутингового портала, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для водителей в начале 2026 года достигла 164 тыс. рублей. При этом обогнав по доходам машинистов, бортпроводников, упаковщиков, автослесарей, логистов.

«Наши данные о сроках закрытия вакансий показывают, что ключевым фактором успеха сегодня является конкурентоспособная зарплата и прозрачная мотивация. Также важный компонент — гибкие требования и расширенный соцпакет. Готовность компаний нанимать кандидатов без опыта и предоставлять им обучение значительно расширяет воронку подбора. И, конечно, потенциальные работники смотрят на возможность индексации заработных плат», — рассказали в пресс-службе hh.ru.

В свою очередь, в «Деловых Линиях» также отметили, что комплекс мотивационных проектов и ежегодный пересмотр зарплаты помогает сохранять интерес сотрудников к работе на протяжении многих лет.

Ранее партнеры отмечали, что кроме массовых позиций типа водитель, курьер, комплектовщик, также востребованными оказались специалист по оптимизации цепей поставок на основе ИИ, менеджер по экономике цепочки поставок (SCM-аналитик), специалист по кибербезопасности цепей поставок и продуктовый менеджер маркетплейсов.

