Лидер победившей оппозиции Венгрии высказался о поставках нефти по «Дружбе»

Мадьяр: Венгрия надеется на возобновление транзита нефти по «Дружбе» в апреле
Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил надежду на восстановление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» до конца месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Политик заявил, что уходящему правительству и новому кабмину нужно в ближайшие недели обеспечить базовые поставки нефти.

«Все надеются, что нефтепровод «Дружба» перезапустят к концу апреля, но даже тогда потребуется некоторое время на восполнение истраченных резервов», — сказал Мадьяр.

Он добавил, что ему нужно будет провести переговоры с руководством крупнейшей нефтегазовой компанией Венгрии MOL.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии, объяснив это повреждением объекта со стороны РФ. Будапешт и Братислава увидели в этом политические мотивы. МИД Венгрии заявлял, что Украина таким образом вмешивается в парламентские выборы в стране. 15 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что «Дружба» будет повторно введена в эксплуатацию к концу апреля.

Ранее эксперт предрек новые поломки нефтепровода «Дружба» на Украине.

 
