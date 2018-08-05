В Индонезии предупредили о цунами после землетрясения в 7 баллов
Власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что землетрясение магнитудой семь баллов было зарегистрировано в Индонезии на курортных островах Бали и Ломбок.
По имеющимся данным, эпицентр находился на острове Ломбок на глубине 15 км. Сейсмическую активность ощутили и на острове Бали, где туристам и местным жителям пришлось выбегать из зданий.
«Все стали выбегать из отеля, и тогда я тоже побежала», — рассказала туристка из Австралии Мишель Линдсей.
По словам очевидцев, из-за подземных толчков было слышно, как гремят окна и двери.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Индонезии, произошедшем 29 июля, 560 альпинистов оказались заблокированными на горе.