В Индонезии предупредили о цунами после землетрясения в 7 баллов

Власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что землетрясение магнитудой семь баллов было зарегистрировано в Индонезии на курортных островах Бали и Ломбок.

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По имеющимся данным, эпицентр находился на острове Ломбок на глубине 15 км. Сейсмическую активность ощутили и на острове Бали, где туристам и местным жителям пришлось выбегать из зданий.

«Все стали выбегать из отеля, и тогда я тоже побежала», — рассказала туристка из Австралии Мишель Линдсей.

По словам очевидцев, из-за подземных толчков было слышно, как гремят окна и двери.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Индонезии, произошедшем 29 июля, 560 альпинистов оказались заблокированными на горе.