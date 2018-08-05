Полиция заявила о двух десятках жертв авиакатастрофы в Альпах

Все 20 человек, находившиеся на борту разбившегося Junkers Ju-52, погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарской полиции.

Немецкий самолет Junkers Ju-52 потерпел крушение в Альпах на территории Швейцарии 4 августа. На высоте более 2,5 км воздушное судно врезалось в гору Пиц Зегнас. Инцидент произошел приблизительно в 17.00 по местному времени (18.00 мск).

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По данным полиции, 17 человек, которые находились на борту, были гражданами Швейцарии, еще трое — членами одной семьи из Австрии.

Разбившийся Ju-52 принадлежал местному авиаклубу и начал выполнять прогулочные полеты после того, как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС в начале 1980-х.

Самолеты Junkers Ju-52 производили в Германии с 1932 по 1945 год, всего их было выпущено около 5 тыс.

Ранее сообщалось, что в Альпах потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны Junkers Ju-52.