Спасатели в Сочи продолжат поиски пропавшей девочки в Сочи с рассветом

Представители Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что поиски четырехлетней девочки в Сочи, которую унесло течение реки, были приостановлены, девочка не была найдена, поиски продолжатся с рассветом, передает РИА «Новости».

«Сегодня спасатели проводили обследование русла реки Сочи, от поселка Ореховка до устья. Также с вертолета был проведен осмотр реки и акватории моря. В море патрулировали плавсредства. Было задействовано от ЮРПСО 54 человека. Пропавшая не обнаружена. Сейчас поиск ребенка приостановлен. С рассветом планируем продолжить», — рассказали представители отряда.

Ранее сообщалось, что транспортировку тела погибшего в ливневой канаве ребенка оплатят власти Сочи.