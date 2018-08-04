Военный летчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ми-8

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Алексей Власов, военный летчик-инструктор, летавший на Ми-8, рассказал «Газете.Ru» о возможных причинах катастрофы вертолета в Красноярском крае.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

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«Основной причиной крушения, скорее всего, стало то, что командир экипажа не убедился в отсутствии препятствий к выполнению взлета. Есть такое понятие, как радиоосмотрительность — оно означает, что перед взлетом необходимо проверить, нет ли в воздушном пространстве по курсу взлета других вертолетов, которые могут помешать. Летчик, прослушивая радиообмен, должен в этом убедиться. Получается, что один из обязательных элементов подготовки к взлету был упущен», — пояснил специалист в области безопасности полетов.

По его словам, особенности этого типа вертолета таковы, что при взлете у командира экипажа ограничено пространство для обзора вверх, и при выполнении этого маневра взгляд всегда направлен вперед и вдаль по направлению взлета: вверх никто обычно не смотрит.

«Угол тангажа (угол наклона вертолета относительно линии горизонта) составляет 5-7 градусов. Таким образом, становится еще меньше возможности осмотреться. Именно поэтому радиоосмотрительность здесь играет очень важную роль», — подчеркнул Власов.

При расследовании авиапроисшествия нужно помнить, что есть непосредственная, главная и сопутствующие причины, продолжает эксперт в области безопасности полетов.

«Сопутствующих, как правило, несколько — в данном случае это отсутствие осмотрительности, наличие еще одного вертолета с грузом на внешней подвеске, возможно, отсутствие руководителя полетов и т.д. А главной причиной будет являться то, почему командир экипажа пропустил элемент подготовки к взлету — радиоосмотрительность», — пояснил Власов «Газете.Ru».

По словам Власова, радиоосмотрительность может зависеть от уровня подготовки летчика, количества выполненных полетов за этот день/неделю/месяц, наличия перерывов в полетах, подготовки командира экипажа к полетам в целом в авиакомпании и к данному полету в частности.

«Проще говоря, на катастрофу могла повлиять банальная усталость летчика, которая имеет свойство накапливаться. В качестве главной причины скорее всего будет рассматриваться ошибка летчика в технике пилотирования», — резюмировал эксперт.