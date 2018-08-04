Рядом с особняком Тургенева в центре Москвы произошел пожар

Рядом с особняком Тургенева в Москве на улице Остоженка произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Загорелось здание, находящееся на реконструкции, по адресу ул. Остоженка, д.37/7, стр.1.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, площадь пожара в здании на улице Остоженка составила около 100 квадратных метров. Пожарные проливали трехэтажный деревянный дом, в котором шла реконструкция, здание наполовину выгорело. На месте работали несколько десятков пожарных расчетов.

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Открытое горение удалось сбить. Сообщается, что пожар ликвидирован в 10.49 мск.

Сквозное движение по улице Остоженка из-за пожара было перекрыто.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о высокой опасности пожаров.