Рядом с особняком Тургенева в центре Москвы произошел пожар
Рядом с особняком Тургенева в Москве на улице Остоженка произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.
Загорелось здание, находящееся на реконструкции, по адресу ул. Остоженка, д.37/7, стр.1.
Как сообщил представитель экстренных служб столицы, площадь пожара в здании на улице Остоженка составила около 100 квадратных метров. Пожарные проливали трехэтажный деревянный дом, в котором шла реконструкция, здание наполовину выгорело. На месте работали несколько десятков пожарных расчетов.
Открытое горение удалось сбить. Сообщается, что пожар ликвидирован в 10.49 мск.
Сквозное движение по улице Остоженка из-за пожара было перекрыто.
Данных о пострадавших не поступало.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о высокой опасности пожаров.