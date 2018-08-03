Минздрав не давал регионам указаний по введению моратория на аборты
Министерство здравоохранения сообщило, что не давало регионам указаний относительно введения временного запрета на проведение абортов, однако поддерживает акцию «Подари мне жизнь», в рамках которой этот запрет был введен, передает РИА «Новости».
«Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции «Подари жизнь». Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер», — говорится в тексте сообщения.
В министерстве также отметили, что в информационном письме не шло речи о введении моратория, который региональные минздравы назвали «днями тишины».
Ранее сообщалось, что региональные минздравы объявили временный мораторий на аборты.