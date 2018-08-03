В Берлине арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

В генеральной прокуратуре Берлина заявили, что в аэропорту Амстердама был арестован россиянин, которого подозревают в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Да, точно», — сказал представитель ведомства, когда его спросили, является ли арестованный гражданином России.

Реклама

Отмечается, что на странице берлинской генпрокуратуры опубликован пресс-релиз, согласно которому задержание было произведено в четверг, 2 августа. Подозреваемым является 29-летний Юсуп Б., который якобы посылал в Сирию деньги для поддержки ИГ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бизнесмена приговорили к колонии за помощь брату-боевику ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.