В посольстве назвали сроки отправки в Россию тел убитых в ЦАР журналистов
В посольстве России в ЦАР заявили, что тела убитых на территории африканской республики российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня в 17.00 (19.00 мск) будут отправлены тела», — сказал представитель российской дипмиссии.
Он отметил, что в данный момент сотрудники посольства занимаются подготовкой процесса отправки тел. Представитель добавил, что техника и документы членов съемочной группы в настоящее время не найдены.
30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ранее была опубликована фотография автомобиля убитых в ЦАР россиян. Также в российском Следственном комитете заявляли, что Россия может направить следователей в ЦАР для расследования убийства журналистов.