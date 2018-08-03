В посольстве назвали сроки отправки в Россию тел убитых в ЦАР журналистов

В посольстве России в ЦАР заявили, что тела убитых на территории африканской республики российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в 17.00 (19.00 мск) будут отправлены тела», — сказал представитель российской дипмиссии.

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Он отметил, что в данный момент сотрудники посольства занимаются подготовкой процесса отправки тел. Представитель добавил, что техника и документы членов съемочной группы в настоящее время не найдены.

30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

Ранее была опубликована фотография автомобиля убитых в ЦАР россиян. Также в российском Следственном комитете заявляли, что Россия может направить следователей в ЦАР для расследования убийства журналистов.