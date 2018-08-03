В центре Красноярска на складе произошел пожар площадью 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел в складских помещениях по адресу ул. Брянская 145.

Как отмечается, в настоящее время пожар локализован.

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Ранее сообщалось, что кровля и чердак загорелись на площади 1,2 тыс. квадратных метров в жилом пятиэтажном доме в Кемерово.

Как отмечалось, пожарные вывели из задымленного помещения 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС России.