В центре Красноярска на складе произошел пожар
В центре Красноярска на складе произошел пожар площадью 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС по Красноярскому краю.
По данным ведомства, пожар произошел в складских помещениях по адресу ул. Брянская 145.
Как отмечается, в настоящее время пожар локализован.
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Ранее сообщалось, что кровля и чердак загорелись на площади 1,2 тыс. квадратных метров в жилом пятиэтажном доме в Кемерово.
Как отмечалось, пожарные вывели из задымленного помещения 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС России.