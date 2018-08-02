В США призвали Россию и ООН расследовать убийство российских журналистов

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ), базирующаяся в США, призывает власти Центральноафриканской республики, Россию и ООН тщательно расследовать убийство трех российских журналистов в ЦАР, передает РИА «Новости».

«Ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны предстать перед правосудием. Власти Центральноафриканской республики, российские власти и ООН должны действовать быстро и провести тщательное и прозрачное расследование этих смертей и гарантировать, что убийства журналистов — самое жестокое средство цензуры — не смогут остаться безнаказанными», — говорится в заявлении координатора CPJ по Африке Анжелы Кинтал.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.