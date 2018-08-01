На Корсике из-за паводка погибли пять человек
На французской Корсике в результате паводка погибли пять человек. Об этом сообщает Corse Matin.
По данным издания, при паводке также погиб один ребенок.
Как отмечается, в каньоне на Южной Корсике паводком унесло семь туристов.
При этом в настоящее время спасательная операция в регионе приостановлена. Поиски пропавших будут возобновлены в четверг, 2 августа.
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Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка.
Как отмечалось, данное решение было принято, после того как уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения.