В Минздраве назвали самые «больные» и «здоровые» российские регионы

Минздрав России назвал регионы страны с наибольшим и наименьшим количеством заболеваний. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы ведомства.

По итогам 2017 года наибольшее количество болезней было зафиксировано в Алтайском крае — 253 429,5 заболеваний на 100 тыс. человек. За ним следуют Санкт-Петербург и Ненецкий АО — 236 874,7 и 230 700,8 заболеваний на 100 тыс. жителей соответственно.

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Наименьшее количество заболеваний было зафиксировано в Кабардино-Балкарии — там на 100 тыс. человек приходится 95 473,8 болезней. В Чечне этот показатель составляет 112 108,9 заболеваний на 100 тыс. жителей региона, в Курской области — 115 123,6 заболеваний на 100 тыс. человек.

В среднем по России было зафиксировано 161 776 болезней на 100 тыс. населения.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о потенциале человека прожить до 120 лет.