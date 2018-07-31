Суд в Турции отклонил апелляцию об освобождении пастора из США

Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона и оставил его под домашним арестом. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным издания, суд не согласился освободить Брансона из под домашнего ареста.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию Брансона.

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26 июля сообщалось, что США пригрозили Турции новыми санкциями из-за ситуации вокруг Брансона.

Эндрю Брансон удерживается властями Турции с осени 2016 года, его подозревают в причастности к попытке государственного переворота.