Трехлетний мальчик застрелил мать из ружья в Дагестане

В дагестанском городе Каспийск трехлетний мальчик застрелил свою мать из охотничьего ружья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в городе Каспийске трехлетний мальчик застрелил женщину, которая являлась ему матерью, из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась на месте», — заявил источник.

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Отмечается, что факт убийства женщины подтвердили в ГУ МВД республики. В настоящее время проводится проверка.

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