Все пострадавшие при взрыве в Азербайджане погибли

Четверо пострадавших в результате взрыва в авторемонтном цехе в Азербайджане скончались в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Трагедия произошла в субботу, 28 июля, в азербайджанском городе Сумгаит. В результате взрыва на автомобильной парковке четыре человека получили ожоги и были доставлены в городскую клиническую больницу №1, однако спасти их не удалось.

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«Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа», — заявили в пресс-службе.

По имеющимся данным, в числе погибших при взрыве трое работников цеха, а также владелец автомобиля. По факту гибели людей прокуратура города Сумгаит возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошел взрыв.