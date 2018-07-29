В Италии из-за обнаруженной бомбы эвакуировали 11 тысяч человек

Власти итальянского города Терни приняли решение эвакуировать 11 тысяч человек после обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру города.

По имеющейся информации, авиабомба ВВС США была обнаружена неподалеку от железнодорожной станции на стройке. Ее вес составляет 250 килограмм.

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Мэр Терни Леонардо Латини заявил, что существует опасность взрыва, из-за чего радиус эвакуации увеличили с начальных 380 метров до до 1,8 километра. Таким образом, в зоне опасности оказалось 11 тысяч жителей.

По завершении эвакуации саперы приступили к обезвреживанию бомбы, затем ее вывезут за пределы города для подрыва. Ожидается, что операция займет несколько часов.

Ранее сообщалось, что российское Генконсульство в Таиланде приостановило работу из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.