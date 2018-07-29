Гендиректора «Софрино» отстранили от должностей в РПЦ

Многолетнего генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева освободили от всех занимаемых в РПЦ должностей. Об этом говорится в указе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости».

«Софрино» производит церковную утварь, облачения и иконы, а также предметы художественного и ювелирного искусства.

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Отмечается, что согласно сайту самого Пархаева, он управляет также гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и курирует ряд патриарших резиденций.

Евгений Пархаев работал в Московской патриархии с 1965 года, с 1987 года возглавил «Софрино». Патриарх Кирилл наградил его орденом преподобного Андрея Иконописца I степени «во внимание к многолетним усердным трудам на благо святой Церкви». В июне этого года Пархаеву исполнилось 77 лет.